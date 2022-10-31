富邦金(2881)旗下富邦證券輔導的虎門科技(6791)上櫃前競價拍賣於今(31)日完成競價開標，最低得標價格為每股新台幣45.22元，最高得標價格為每股60元，得標加權平均價格為每股新臺幣49.85元，承銷價訂為46元。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，虎門科技辦理競價拍賣股數1,673千股，公開申購股數為731千股，本次參與投標之合格標單共522筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，最低與最高得標價格分別為每股45.22與60元，得標加權平均價格為每股49.85元，承銷價則訂為46元。虎門科技競價拍賣最低得標價格為45.22元，本次辦理公開申購價格為46元，11月2日至4日為公開申購期間；11月8日為公開抽籤日；預計11月14日上櫃掛牌。

虎門科技去(110)年度營收4.7億元，營收成長率3.82%，EPS為3.85元，今(111)年上半年稅後淨利較去年同期成長36.43%，EPS為1.57元，該公司專注於提供各產業或研究機構客戶之工程模擬系統解決方案，獲利穩定成長，且該公司積極布局金屬3D列印設備之銷售市場，將是未來推廣之主要產品之一，可望挹注獲利。