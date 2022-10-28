圓裕（6835）採競價拍賣方式辦理承銷順利完成，競價拍賣最低承銷價格為30元，此次辦理公開申購價格為35.41元，10月31日至11月2日為公開申購期間；11月4日為公開抽籤日。

證交所表示，圓裕企業公司初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，圓裕公司辦理競價拍賣股數4080仟股，公開申購股數為1520仟股，此次參與投標之投標單筆數計637筆，合格標單共620筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於10月27日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格33.2元，最高得標價格為44元，得標加權平均價格為35.41元。

依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，「圓裕企業公司」競價拍賣最低承銷價格為30元，此次辦理公開申購價格為35.41元，10月31日至11月2日為公開申購期間，11月4日為公開抽籤日。