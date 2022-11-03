受到朝鮮又試射導彈，還有韓企獲利不佳以及美股重挫等諸多利空襲擊下，3日開低的韓股還是疲弱不振，收在2,329.17點，跌7.7點或0.33%。同時，韓元走貶，外資與散戶買超5621億韓元。

2日，朝鮮才剛發射至少23枚飛彈，其中還包括首次落在韓國海岸線外，且創單日最多發試射數量之後。沒想到才隔1天，日本防空警報J-Alert也偵測到朝鮮又試射多枚彈道導彈，這次不僅又飛越日本領土，同時也是1年來，史無前例地第2次。

上季獲利大減65%的SK Innovation，淨利僅1752億韓元，約1.22億美元，而2021年同期則為5071億韓元。不過，營業利益卻年增5.3%至7040億韓元，營收更是大增82.5%至22.75兆韓元。SK Innovation預計第4季煉油獲利可望慢慢回到水準以上。

但是，SK Innovation股價卻逆勢收漲3.27%，而三星電子跌0.67%，SK海力士跌2.13%，現代汽車跌1.82%，網路平台Naver也跌2.87%。

韓元兌一美元在1,423.8價位附近，韓元貶6.4元。