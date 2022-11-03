受制第三季塑化行情大幅下挫，台聚（1304）旗下EVA行情雖相對穩健，但在PE、PVC、ABS、PS行情趨緩，轉投資公司亞聚（1308）、台達化（1309）獲利貢獻趨緩，華夏（1305）更苦吞虧損情況下，台聚第三季獲利季減51％，EPS 0.16元；前三季營收年減2.13％，營業利益40.14億元，稅後純益10.63億元，EPS 0.99元。

如此一來，台聚集團第三季獲利悉數公布。亞聚因EVA行情走堅支撐，搭配PE利基應用，第三季EPS 0.76元，僅比第二季0.78元小幅趨緩；前三季營收年增9.92％，營業利益21.96億元，EPS 1.93元，穩居集團單季、前三季獲利冠軍。

台達化因ABS、PS報價、利差趨緩，第三季EPS僅0.03元；前三季營收年減7.9％，營業利益2.76億元，EPS1.14元，名列集團獲利亞軍。

至於華夏營運連二季虧損，前三季營運由盈轉虧，營收年減6.42％，營業虧損9.1億元，每股虧損0.55元，表現居末。

台聚HDPE/LLDPE合計年產13萬噸，LDPE/EVA年產15萬噸。第三季光伏EVA需求轉弱，加上適逢鞋業淡季，價格下跌，惟台聚因機器設備損害影響一個月出貨，仍有高價訂單在手。參與的古雷年產30萬噸EVA預計今年底試產，明年貢獻營收。

台聚指出，大陸近年EVA應用結構，光伏膜EVA占比，從2015年18％提升到2020年34％，2021年推進至37％。伴隨大陸太陽能長期發展趨勢不變、歐洲因俄烏戰爭也導致太陽能需求升溫，有助EVA長期市況持穩走堅。