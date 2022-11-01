中國外交部發言人趙立堅1日主持例行記者會。有記者提問，中國太空站第三大艙段夢天實驗艙成功發射升空，並與太空站組合體完成交會對接看法。趙立堅稱：「我們熱烈祝賀夢天實驗艙發射任務取得圓滿成功，這既是中國載人航太事業發展的里程碑，也是中國為世界航太事業進步作出的又一重要貢獻。」期待中國太空站早日成為全人類太空之家。

趙立堅表示，中共二十大報告中明確提出建設航太強國的目標，中方將繼續踔厲奮發致力於和平探索和利用外空，並促進和平利用外空活動，惠及世界各國經濟社會發展。

趙立堅指出，中國載人航太事業發展始終立足自身，也一直面向世界。中國已經與多個航太機構和組織簽署合作協定，實施了形式多樣的合作項目。中國太空站是歷史上此類專案首次向所有聯合國會員國開放，目前已經有瑞士、波蘭、德國、義大利等17個國家的科學試驗項目，確定入選中國太空站。

「讓我們共同祝願中國載人航太事業不斷創造新輝煌，期待中國太空站早日成為全人類的太空之家。」趙立堅稱。