觀察者網報導，「這是阿里算力攻堅的重要突破。」

3日在2022雲棲大會上，阿里雲智慧總裁張建鋒宣布，經過一年業務驗證，阿里首顆針對雲場景研發的中央處理器（CPU）「倚天710」已大規模應用。這是中國首個雲上規模應用的自研CPU，而在未來兩年，阿里雲20％新增算力都將使用自研晶片。

一年前剛亮相時，倚天710的跑分表現是，性能超出業內標竿20％，能效比提升50％以上。在實際應用中，這顆「為雲而生」的CPU表現更加亮眼，倚天710雲實例與飛天作業系統及CIPU融合，在數據庫、大數據、視頻編解碼、Web伺服器等核心場景中的性價比提升30％以上，單位算力功耗降低60％以上。

在數位經濟時代，算力就是生產力。無論是線上購物、視訊直播還是自動駕駛、科學研究等，整個社會對算力的需求空前，這也推動了雲計算的爆發式增長。在當前大陸「缺晶少魂」的狀況下，阿里自研CPU的突破可以說是為中國雲計算產業補上一塊重要短板。

「雲計算的發展進入了新的階段，晶片、作業系統和上層應用的原生融合已是大勢所趨，未來十年，軟硬體一體化的自研計算體系是雲服務商的立身之本，只有在核心技術和產品的研發上持續創新才能搶占定義權。」張建鋒表示。

水滴石穿，非一日之功。阿里的算力攻堅之路早在十幾年前便已開啟。

2021年，阿里正式發布首個通用CPU晶片倚天710，性能超過業界標竿20％，能效比提升50％以上。更為關鍵的是，倚天710針對雲場景設計研發，其在設計之初就兼顧了易用性，為複雜晶片應用落地難排除了巨大障礙，也為倚天710實現對外規模化商用奠定了重要一步。

與此同時，神龍計算平台也在不斷反覆運算，已成長為一個全新的管控和加速中心，名為CIPU，它打破了以CPU為中心的傳統雲計算架構，帶來向上接入作業系統，向下對數據中心的計算、存儲和網路資源快速雲化並進行硬體加速。

今年雲棲大會上，基於倚天710的雲實例與飛天作業系統及CIPU融合，首次實現了晶片、計算架構及作業系統的協同優化，算力性價比提升超30％，單位算力功耗降低60％，倚天710成為中國首個雲上大規模商用的自研CPU，也是阿里在算力關鍵技術上的重大突破。