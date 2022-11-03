美國聯準會11月FOMC會議的升息幅度與市場預期相符，但主席鮑爾會後記者會的論調仍偏鷹派，釋出放緩升息步伐訊號，並關注政策滯後性對經濟及通膨的影響，但表示終端利率目標仍需依未來公布的經濟數據決定，顯示終點利率依舊存在不確定性。

凱基投信分析，受到高基期影響，預期未來3～6個月的通膨數據有較高機率顯著放緩，假若通膨明年下降接近至聯準會的目標水準，預料目前的貨幣緊縮步調在明年出現喘息 。

凱基未來移動基金經理人馮紹榮認為，短線波動大，但年底前仍有反彈行情可期，主因二項利多加持，利多一、企業獲利：截至11月2日，標普500（S&P500）第三季預估獲利成長4.8％，優於前兩周預估的1.5％，顯示美國企業基本面仍具韌性，未如市場預期的悲觀。

利多二、市場情緒：昨日VIX恐慌指數並未因股市重挫而飆升，S&P500指數仍在200周移動平均線的強力支撐之上，顯示市場尚未陷入恐慌，而是短線消化昨日FOMC訊息的反應。