歐盟將遞交給美國的官方文件內容「嚴正關切」拜登8月簽署通過的《通膨削減法》，認為其違反國際貿易規定。

該法函蓋稅制、健保和氣候等多個領域，包括對氣候與能源政策撥出高達3,690億美元經費。最受矚目是其對美國生產的電動車，提供扣抵稅額來吸引民眾購買。

雖然歐盟官員認為該法有推動綠能的抱負，但卻擔心該法制定「財政獎勵」的方法，並列出九項扣抵稅額的條款，強調這是問題所在。

歐盟擔心該法可能成為新的貿易壁壘，讓歐洲電動車商難以進入美國市場。

該文件將會遞交給美國官方來表達歐盟關切的態度。

歐盟貿易代表、執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）說，歐盟已成立一個專責小組去處理這些問題，強調歐盟目前專注於尋求談判來解決。

美國貿易代表辦公室未立即評論此事。財政部強調一篇在10月發表的文章，內容指財長葉倫（Janet Yellen）曾表示聽聞過歐盟的關切，但對於變更該法內容的機率有多大就輕輕帶過。

幾位歐盟成員國的財長卻強調，他們所關切的是超過美國本土所採取的措施。像德國財長林德納（Christian Lindner）指他們關切該法造成的結果，認為有價值的夥伴，就應該保持為優惠性貿易夥伴。

對是否開始與美國展開新貿易協定，他表示只要歐美雙方同意就會持開放態度，但當前歐盟必須分析出《通膨削減法》對歐洲產業所造成的後果。因此必須向美方提出歐盟的嚴正關切。他不確定美方能否意識到歐盟的關切程度。

這已非歐盟首次對美國該法發出關切聲音，歐盟負責競爭事務的執委維斯塔格（Margrethe Vestager）在10月表示，做事的原則就是不應讓朋友走入困境。