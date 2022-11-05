54歲音樂人袁惟仁（小胖老師）4年前因為不慎跌倒引發腦溢血昏迷，送醫救治後，至今仍臥病在床成為植物人……；關於這位音樂人的私生活，或許許多人不表認同，甚至嗤之以鼻，不過以其正值中年、還算年輕的年紀，卻無法像一般人正常生活，著實讓人掬一把同情淚！

袁惟仁在病發前，即是無數紅遍大街小巷的音樂專輯幕後推手，其以傳唱一時的音樂作品紅遍兩岸三地、為他賺進大把鈔票，正當事業前景一片看好之際，卻因為一次突發意外事故倒下了，可謂頓時從天堂掉入地獄……。有關袁惟仁的病況，近來廣受媒體報導而時有耳聞，就在不久前，網路誤傳他已病逝的消息，所幸後來證實只是烏龍一場，至今仍臥病榻。

買保險不是為了去世而買，而是為了明天要活下去！

據了解，袁惟仁因病倒下後，期間全仰賴外界資助以維持基本生活（每月約有新台幣4萬元作為看護費和營養金）；看到這裡，不禁想著：即便像是袁惟仁這樣高收入的音樂工作者，也無法負荷沉重的住院醫療與看護費用，更何況是如你我的一般人？一旦不幸倒下，如果單靠儲蓄，足以應付接踵而來的日常開銷和醫療支出？

答案絕對是否定的！這裡，小編想要引述一段話說明保險的重要性：「買保險不是為了去世而買的，買保險也不是為了今天有人要走，而是為了明天有人要活下去！」尤其每個人都免不了要經歷生老病死、走一回人生，如果能善用保險加強保障、防患於未然，有了保險金的支持，也不致手忙腳亂、不知所措，甚至自暴自棄、一蹶不振。

「保險規劃是絕對必要的，否則一旦發生不可預測的重大事故，就算有百萬元的存款也很快就會燒光。」以袁惟仁致病的腦溢血來說，相信小花平台忠實讀者應該不感陌生，先前專題文章已多有深入報導，近幾年國內多位名人與腦溢血連上關係，除了「三金影帝」吳朋奉、玉山金控科技長陳昇瑋因為腦溢血猝逝外，另外還有知名藝人納豆與袁惟仁一樣，也是因為突發腦溢血打亂人生步調；不過，比較幸運的是，納豆經過緊急救治後停工休養，目前正逐步重回生活正軌。