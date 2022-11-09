屏東農業國際化包裝廠正式動土。(取自周春米臉書)

屏東農業國際化包裝廠已於日前舉行動土儀式，廠區完工後不僅能夠順利接軌國際，更奠定屏東農漁產地基礎加工最後一哩路。民進黨屏東縣長候選人周春米昨(8日)在臉書分享相關消息，並說行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲和行政院的團隊特地南下屏東潮州，帶著大禮來送給屏東的鄉親，第一期工程預計在2024年3月中竣工，而她也會和鄉親站在一起，提升屏東縣果品外銷量能，保障農民收益！一起向前。

周春米指出，屏東是寶藏大縣，農產品為全台產期最早，也是全台重要產地，鳳梨、芒果、香蕉、木瓜、紅龍果、番石榴等，從屏北到屏南、一年四季都有豐富美味的水果！近年來，除了極端氣候影響以外，也有政治因素導致農產品產銷受阻，因此在2019年，蘇院長上任行政院長，就帶著政院團隊馬上來到屏東長治，推動農漁業加工冷鏈場，保障屏東鄉親的權利，真的效率第一，衝衝衝！

屏東農業國際化包裝廠佔地3.3公頃、第一期總經費4.89億元，第一期工程預計在2024年3月中竣工。周春米分享，廠區完工後，可以整合在地農產理（集）貨功能，兼具外銷和內銷功能，並設置蒸熱檢疫及冷鏈體系，全年預估可處理2萬公噸以上的農產。未來第一期工程完工後，後續也規劃設置果品截切及果品加工作業，生產各式果乾等，並搭配國際通行的全球良好農業規範的驗證體系Global GAP，作為生產和加工過程準則，逐步推動在屏東農業與國際農產運銷體系接軌，創立屏東農產品牌聚落。

周春米提到，屏東的農產品在內銷及外銷市場皆具有極高競爭力，她也會和鄉親站在一起，提升屏東縣果品外銷量能，保障農民收益！一起向前。