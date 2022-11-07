台股7日大漲，台股高息ETF波動度相對低於個股及大盤，群益投信指出，高息資產具備易漲抗跌的特性及息收保護，適合作為穩健投資、逢低分批布局的好投資工具。

在ETF在大盤上漲1.51％之際，市場10檔台股高息ETF平均也上漲1.52％，其中，群益台灣精選高息ETF更以2.86％漲幅居冠，也打敗加權指數與櫃買指數之漲幅，成交量也達2.16萬張、名列前矛，呈現價量齊揚的態勢。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，就台股後市總經面觀察，景氣對策燈號轉深度黃藍燈17分，僅差1分進入藍燈，景氣有望正式落底，過往經驗半年內指數低點可見。

此外，本月G20、亞太經濟合作（APEC）會議與美、台灣選舉使政治變數較多，中美、俄烏、兩岸議題為關注重點，地緣風險先前造成台股跳空下殺，某些族群也跌破了10年線，長線資金有望回補。

而財報周展望偏弱及大陸維持清零，也讓第四季旺季不旺成定局，廠商持續去庫存，惟部分產業供需開始出現築底情形，殺低賣壓可望舒緩，資金將轉為尋求布局時點，操作上建議伺機汰弱留強，可將部分低波動個股轉往2023年成長把握度高、產業可望復甦的標的。

而穩健投資人可以台股精選高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機，存股族則可逢低增加存股張數與攤平持有成本。