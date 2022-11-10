國巨（2327）今日公布第三季財報，單季歸屬母公司淨利達63.97億元，為最近四季新高紀錄，季增7.9％、年減6.3％，以減資前股本計算，每股盈餘達12.1元，優於市場預期的11元，以減資後股本計算，EPS達15.33元，累計前三季每股盈餘34.74元，若以減資後股本計算，前三季EPS飆44.5元。

國巨公司今日公布2022年第三季度財務報告及營運成果，單季合併營收307.95億元，第三季度歸屬於本公司業主之合併稅後淨利為63.97億元，較上一季增加7.9％，但較去年同期減少6.3％，以減資前股數5.286億計算的單季每股稅後盈餘為12.10元，若以減資後股數4.173億計算的單季每股稅後盈餘則為15.33元。

累計2022年前三季度合併營收922.52億元，前三季度歸屬於本公司業主之稅後合併淨利為185.68億元，較去年同期增加2.2％，以減資前股數計算總計每股稅後盈餘為34.74元，若以減資後股數計算的總計每股稅後盈餘則達44.5元。

展望第四季度，公司營收佔比高的利基型產品訂單維持穩健動能，但標準型產品存貨調整期將比預期延長，且工作天數因10月中國長假及12月歐美聖誕假期而減少，以及全球疫情、中國封城、通貨膨脹及國際局勢等不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場供需狀況，審慎應對業績及營運展望。