陞泰（8072）11日應證交所之邀召開法說會，受到產品組合改變以及業外獲利挹注，陞泰第三季單季EPS 0.53元大勝上一季的EPS 0.36元及去年同期的EPS 0.2元，就連毛利率也順利重返二成，惟展望第四季，陞泰表示，因市場變數仍多，預估第四季仍會處於持平的狀態，明年則會努力洽談代工機會，掌握NDAA（國防授權法案）市場商機，力拚成長。

陞泰因轉進半導體代理，成功搭上半導體銷售熱潮，帶動去年業績順利轉虧為盈，全年EPS 0.39元，今年獲利馬車續航，特別是第三季在匯兌收益及租金收入加持下，單季EPS 0.53元，不僅寫下2015年第四季以來的新高，也連帶推升今年前三季EPS來到1.16元，相較於去年全年的EPS 0.39元，激增197.44％。

在毛利率的表現上，陞泰第三季毛利率因半導體出貨比重降低，產品組合優化，毛利率來到二成，相較於今年第二季及去年同期分別增加2個百分點及4個百分點。

陞泰指出，目前旗下有二大事業體，一為半導體代理銷售，一是安控系統服務。其中半導體代理業務在去年二、三季時來到高峰，近期市況略有回落，但季平均營收貢獻仍維持在2.6億元上下，至於安控產品系統服務事業群則在去年第一季因新接了一些OEM訂單，營收有略高一些，後來也漸趨於平穩。

隨著料況趨於平穩，陞泰表示，明年陞泰計畫將今年降低的OEM比重再往上拉升一些，以擴大營收規模，且代工品項也會由之前的類比式的產品，朝利基型、專案型的網路IP相關產品轉型，作為營運的主軸。

至於第四季的展望，陞泰表示，今年第四季應該仍會處於持平的狀態，營運重點將擺在產品線的完備上，明年則會努力洽談代工機會，並全力開發NDAA商機。