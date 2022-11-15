65歲劉婦左眼眼瞼紅腫、乾癢，不時有睫毛倒插問題長達1年，甚至影響視力，經檢查發現，婦眼睫毛上竟布滿蠕形螨蟲，經勤清潔及眼藥水治療，順利恢復。（中山附醫提供／潘虹恩台中傳真）

65歲劉姓婦人前因左眼上眼瞼紅腫、乾癢、睫毛雜亂倒插，更發生乾眼、睫毛容易脫落的症狀，四處求診已逾半年，絲毫不見好轉，甚至影響日常視力。至中山附醫檢查後發現，劉婦眼睫毛上布滿人體蠕型蟎蟲寄生，經治療、勤清潔終順利恢復，如「終於重現光明」一般。

蠕形螨蟲是種常生長在哺乳動物毛囊皮脂腺的節肢動物，若大量繁殖會導致「蠕形螨蟲病」，造成睫毛根部有皮屑、眼瞼充血等。（中山附醫提供／潘虹恩台中傳真）

中山大學附設醫院眼科醫師羅愷馨表示，蠕型蟎蟲又稱為毛囊蟎蟲、蠕型蟲或毛囊蟲，是生長在哺乳動物毛囊皮脂腺的節肢動物，目前已被發現65種，但只有2種寄生在人體，正常情況下不一定會致病，但蟲體大量繁殖則會導致「蠕型蟎蟲病」。

羅愷馨指出，蠕型蟎蟲眼瞼炎會反覆發作雙眼，主要症狀為瞼緣瘙癢、燒灼感及其他刺激症狀，可能合併酒糟性皮膚炎，典型臨床表現則包含睫毛根部的袖套樣柱狀結痂伴有皮屑、瞼緣及結膜充血、睫毛脫失、亂睫等，若合併發生瞼緣炎相關角結膜炎時，嚴重或反覆發作會影響視力。

羅愷馨說，劉婦求診時眼瞼周圍慢性發炎、麥氏腺體阻塞嚴重、可見新生微血管，臉部呈現典型酒糟肌膚，經每2周定期回診，以高濃度茶樹精油清潔輔以居家眼瞼照護，同時接受自費脈衝光雷射、伊維菌素藥膏治療，3個月後有顯著改善。

此外，另1位5歲賴妹妹也曾因眼睛疼痛、視力模糊至本院求診，經檢查後發現賴妹妹罹患嚴重慢性眼瞼緣炎，合併角膜炎、糜爛、乾眼症，初診時視力僅0.3，角膜糜爛發炎也會造成角膜散光；經抗生素、類固醇眼藥水治療角膜炎，成功阻止病情惡化為角膜潰瘍，避免視力受損，現賴妹妹的視力已恢復至1.0，眼睛也不再乾癢、疼痛。

羅愷馨表示，目前眼型蠕型蟎蟲症診斷均以臨床診斷加上顯微鏡鏡檢查，藉由大量經驗累積來判斷。她2022年於英國眼科雜誌刊登研究論文，表示治療上許多藥物體外試驗對蠕型蟎蟲皮膚病灶有效，但考量到蠕型蟎蟲眼瞼炎十分靠近眼部，許多外用藥會對角膜刺激造成傷害，因此治療上不追求絕對除蟲，平均每根睫毛減少0.63隻蟲量即可達成症狀改善；建議孩童與老人等族群對慢性眼表發炎之問題，應及早尋求專業診療，以免視力受影響。