俄羅斯再次發射大量巡弋彈轟炸烏克蘭，基輔已傳出2棟住宅大樓起火。而且轟炸可能持續，目前在烏克蘭全境都可能被攻擊。

基輔市軍政長官亞歷山大•維爾庫爾( Oleksandr Vilkul) 稱，烏克蘭防空部隊發現，俄羅斯的Tu-95轟炸機從俄羅斯境內的伏爾加格勒-阿斯特拉罕地區(Vologograd-Astrakhan Region)，發射相當數量的Kh-101 巡弋飛彈，雖然烏克蘭防空部隊盡最大努力攔截，但仍然擊中基輔市內的公寓住宅。

🔥 Nel momento in cui un missile nemico è stato abbattuto nella regione di Kyiv, - la polizia della regione di Kyiv

Grazie alle forze di difesa aerea!

Rimani nei rifugi e prenditi cura di te stesso pic.twitter.com/JvWsSvbbM3 — Gianluca (@Gianl1974) November 15, 2022

This video published by Deputy Head of the President’s Office Kyrylo Tymoshenko shows an apartment building on fire following a Russian missile attack on central Kyiv.



According to the official, Russia hit 2 residential buildings on Nov. 14. Rescue operation is underway. pic.twitter.com/uJ0VLmTDXQ — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 15, 2022

維爾庫爾在電訊報(Telegram)警告說：「TU-95機群大規模發射Kh-101 飛彈，攻擊可能分成兩波，請小心！」

基輔市長 克里琴科(Vitaliy Klitschko)說：「據初步消息，佩喬斯克區(Pechersk district)有兩棟公寓樓被擊中。」

社交平台已傳出相當多的飛彈影片，還有一段是防空砲成功擊中飛彈的畫面，不過大多數是飛彈轟炸的慘況。不過切爾尼戈夫州州長察烏斯 (Vyacheslav Chaus)要求市民不要拍攝與上傳飛彈、轟炸的畫面。他在電訊報上發布：「防空部隊正在努力攔截，在任何情況下，請各位市民都不要發送任何爆炸照片或影片，更不要拍攝防空系統部隊的運作、位置和行動。」

俄羅斯的Kh-55/101巡弋飛彈。(圖/militarytoday)

「請市民避難，留在避難所或安全的地方，不要留在戶外。」

Kh-101(北約代號AS-15)是一種空射巡弋飛彈，全長600公分，直徑50公分，與美製戰斧巡弋飛彈相當，射程3000公里。