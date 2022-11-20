烏克蘭在11月成功收復了刻松州首府(Kherson,赫爾松)，雖然光復的歡欣的氣氛還沒消退，但是人們不得不面對「澟冬已至」的殘酷現實，基礎設備殘破、缺電、缺供暖的赫松在嚴冬中很難生存。現在烏克蘭政府決定主動將老年居民與房屋已無法居住的市民給撤離。

烏克蘭副總理維列休克(Iryna Vereshchuk) 表示，由於俄羅斯對刻松市的基礎設施破壞的過於嚴重，電力與供暖系統不足20%，只能疏散那些無法繼續待在刻松與周邊地區的人們。

官員們說，就在星期六晚上，俄羅斯的飛彈擊中了刻松市的一處油庫，這使得原本就困難的燃料供應又更加短缺。這場襲擊也是俄羅斯撤軍之後，再次襲擊該市的燃料儲存設施。

維列休克表示，撤離是許多人的意見，他們表示希望離開刻松和尼古拉耶夫周邊地區，而政府已經為撤離做好了必要的準備。她說，想要離開的人，以老人家和受到俄羅斯砲擊影響的居民為主。

她強調，「大家可選擇走或是留，這是自願撤離，不是強制撤離。」

她補充說，目前規畫的路線，是先送到尼古拉耶夫，然後再將人們送往更西邊的安全地區，也可能送出國。

烏克蘭能源部周六表示，儘管俄羅斯對發電基礎設施的攻擊持續不斷，但能源部一定會努力維持，目前只能分區限電，以幫助修復工作，並呼籲各家戶節電，希望耗能減少原先用電的 25%。

烏克蘭私人能源公司 DTEK 的負責人蒂姆琴科 (Maxim Timchenko)則 表示，情況正在好轉中，軍隊、能源工作者都在努力維持電力供應，人們沒有必要離開烏克蘭。