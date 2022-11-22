烏克蘭主要能源供應商的執行長今天說，至少到明年3月底以前，烏克蘭人很有可能必須在停電情況下生活。同時，政府開始讓赫松等地區的民眾免費撤至較安全地區。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯發動攻擊導致烏克蘭能源基礎設施有一半受損，在冬季將至且氣溫降到零度以下時，有數以百萬計的人無水電可用。

基輔主要的民營能源供應商YASNO執行長科瓦連科（Sergei Kovalenko）說，工人趕著在冬季冷鋒來臨時完成修復工作。

科瓦連科在臉書（Facebook）發文說：「我希望每個人都能了解，在明年3月底以前，烏克蘭人很有可能必須在停電情況下摸黑度日。」

烏克蘭所有地區每天都發生斷電，烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）表示，明天會有更多排定的計畫性停電。

科瓦連科又說，電網營運商今天對輸電施加新限制，導致有超過95萬人無電可用。

最近獲解放的赫松市仍無電、無自來水可用，烏克蘭政府讓當地民眾能免費撤到有較完善基礎設施的地區，並提供免費住宿。

副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）在通訊軟體Telegram上表示：「由於赫松市的安全情勢惡劣且有基礎設施問題，大家冬季時可以撤到國內較安全地區。」

澤倫斯基今天敦促烏克蘭人節省能源，稱他們「必須留意與重新分配整天的電力消耗量」。

俄羅斯塔斯社（TASS）上週末報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，烏克蘭會發生停電以及俄羅斯會攻擊能源基礎設施，是因為基輔當局不願談判。

烏克蘭部分地區的氣溫已降至零度以下，包括首都基輔。

科瓦連科表示，烏克蘭應該為所有情況做好準備，包括長期停電。

科瓦連科說：「儲備好禦寒衣物、毛毯，想想能幫你們熬過漫長停電的選項。防範未然總比陷入窘境好。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1111122