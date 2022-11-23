俄羅斯扶植的地方當局聲稱，俄羅斯自烏克蘭吞併的克里米亞半島今天成為無人機攻擊目標，莫斯科部隊「處於戒備狀態」。

法新社報導，塞凡堡市（Sevastopol）行政首長拉茲沃茲哈耶夫（Mikhail Razvozhayev）在社群媒體Telegram發文說：「有無人機攻擊。」

他說，兩架無人機「已被擊落」，沒有民用基礎設施遭到破壞，並呼籲居民「保持冷靜」。

俄羅斯2014年兼併克里米亞，並以這個半島為跳板，在今年2月發動侵烏戰爭。

但近月烏軍持續在南部朝克里米亞反攻，本月稍早並收復與克里米亞接壤的赫松（Kherson）。

2月以來，俄羅斯在克里米亞的軍事設施或附近發生多起爆炸事件，其中包括10月針對塞凡堡（Sevastopol）俄羅斯重要海軍港口的無人機攻擊。

俄羅斯在克里米亞指派的行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）上週表示，當局正在加強克里米亞的陣地。

「正在開展防禦工事…目的是保證所有克里米亞人民的安全。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1111123