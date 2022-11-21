豐興(2015)周一(11月21日)開出本周內銷盤價，國內鋼筋平盤、廢鋼平盤，雙雙止步連3周下跌，型鋼產品也平盤，為連2周持平。豐興經理莊文哲周一表示，國際廢鋼在連續下跌後迎來止跌，應該與鐵礦砂連續兩周觸低後強力反彈有所關聯，加上大陸鋼價亦多數呈現翻揚市場情緒轉好也有關聯。

不過美國預估將再度升息，加上大陸進入冬季，感染率正在飆升，外界普遍認為相關防疫管控措施並不會很快結束，引發投資者對鋼市需求前景的擔憂。莊文哲也說明，大陸強力釋放穩房地產政策為市場多方帶來想像空間，接下來仍得關注大陸疫情及防疫措施發展。國內鋼筋上周在廢鋼止穩及鋼廠釋出限時優惠下大量成交，短期見打底。後續視國際廢鋼走勢發展而定。

回顧上周11月14日盤價，國內廢鋼每公噸下跌300元，鋼筋基價每公噸下跌200元，廢鋼、鋼筋連3周下跌。型鋼產品基價則再度平盤。該周國際盤跌幅擴大，買氣仍持續觀望。

本周豐興盤價全面平盤，廢鋼、鋼筋止步連3周下跌，廢鋼收購價在每公噸1萬元，鋼筋價格為每公噸1.92萬元，而型鋼基價則持續持平至每公噸2.63萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周持平至每公噸340美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價也平盤，為每公噸325美元，日美國際盤價終結連4周下跌。澳洲鐵礦砂則從每公噸92.3美元續漲至99.15美元，連3周上揚，並且漲幅擴大。

先前國際廢鋼原料持續下跌，主要購料國如土耳其、孟加拉、印度、越南縮手觀望導致賣盤降價銷售。國際廢鋼報盤在價跌情況下量也小縮，整體交易清淡。惟近期鐵礦石已強力反彈，或許提供築底機會。鋼筋買盤持續觀望，國際廢鋼是否止穩為重要指標。