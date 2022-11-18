澳洲總理艾班尼斯在APEC暗示澳洲「極不可能」支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）在澳洲國內挨轟，認為他的談話顯屬失言。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，艾班尼斯（Anthony Albanese）在曼谷參加亞太經合會（APEC）時稱CPTPP是給「公認的」（recognised）國家參與，而非經濟體。

他說：「CPTPP是獲公認國家之間的關係，台灣在這裡（APEC）只是一個經濟體。」

澳廣指出，艾班尼斯的說法與CPTPP規範有矛盾；CPTPP規範裡並無國家狀態是申請加入的前提。

CPTPP的申請加入章節講的是「任何國家或個別關稅領域均可加入」；澳廣認為這個定義顯然台灣適用。

澳洲國立大學學者赫斯科維奇（Benjamin Herscovitch）指出，雖然目前為止的CPTPP成員均為國際公認的主權國家，但毫無台灣不能成為CPTPP成員的道理。

赫斯科維奇說：「艾班尼斯很可能是口誤，因為就如他所說，澳洲的立場並無改變。」但他認為艾班尼斯3天前才與中國領導人習近平會面，此時發生「口誤」時機極其不當。

赫斯科維奇說：「他的言論有可能看起來像是對中國政府讓步，會被當成是北京的勝利，但並無事證顯示艾班尼斯是在習近平授意下發表這類談話。艾班尼斯與他的外長、貿易部長們應出面澄清，強調澳洲仍對台灣申請加入CPTPP持開放態度。」

澳洲影子內閣外長伯明罕（Simon Birmingham）說，艾班尼斯的講法大錯特錯，「他似乎不知道或不瞭解，台灣是世貿組織（WTO）的完整成員，跟其他成員無二致」。

伯明罕說：「是否加入CPTPP不應與國家地位掛鉤，而是應考慮CPTPP擴大成員的利弊、維持現有成員團結的重要性以及能否讓CPTPP達到所標榜的高標準。」

CPTPP前身為「跨太平洋夥伴協定」（TPP），美國在總統川普任內退出後，剩餘11個成員國繼續推動成立並改稱為CPTPP。

CPTPP於2018年12月生效，共有11個成員國包含日本、澳洲、加拿大、紐西蘭和墨西哥等。中國與台灣都推動申請加入，而澳洲在前總理莫里森（Scott Morrison）任內對支持台灣加入持歡迎態度。

韓國也推動加入CPTPP，根據韓國產業經貿研究院報告，CPTPP的11個會員國2019年貿易額約達5.7兆美元，占全球貿易總額的15.2%。（譯者：陳亦偉）1111118