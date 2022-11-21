華航自推出 「皮卡丘彩繪機 CI」 深受大眾喜愛，與寶可夢一同搭機成為疫後出遊的新潮流，現在除了乘坐彩繪機享受被寶可夢包圍的幸福感，模型機、果豆禮盒、空服圍裙等 「皮卡丘彩繪機 CI」 周邊商品即日起陸續開放銷售，只要搭乘華航亞洲、關島、帛琉航班都能訂購，不限搭乘彩繪機也可把機艙內的可愛元素帶回家。

華航 「皮卡丘彩繪機 CI」 自 10 月首航以來飛行台北松山-東京羽田航線，豐富旅客疫後海外旅遊的行程，為了讓更多人親身體驗寶可夢的魅力，華航規劃明年 1 月起調派 「皮卡丘彩繪機 CI」 飛航桃園-沖繩 (琉球) 航線，前往日本 「飛翔皮卡丘計畫」 的重點城市，讓旅客感受空中交通與地面各個角落都是滿滿的寶可夢。

華航表示，「皮卡丘彩繪機 CI」 也將不定期飛往日本高松、香港、越南峴港等亞洲其他航點，讓更多旅客感受與寶可夢出遊的喜悅，創造旅行樂趣及美好回憶。

為了滿足旅客喜愛寶可夢的心，華航與 The Pokémon Company 精心設計限量網路預購商品，亞洲、關島、帛琉航班限定，首推香脆可口的機上經典點心「皮卡丘彩繪機 CI 果豆禮盒」，旅客今 (21) 日起可預先至免稅品網站訂購，搭機時機上取貨；而空服員身上超可愛且實用性十足的 「皮卡丘彩繪機 CI 空服圍裙」，28 日開始也可上網預訂。

除了機上取貨的免稅品外，詢問度超高、色彩繽紛細緻的「皮卡丘彩繪機 CI 模型機」，今 (21) 日起開放機上預購送貨到府，1：150 的模型機完整還原彩繪機上 11 隻寶可夢的萌樣，搭乘華航亞洲、關島、帛琉航線班機可於機上向空服員訂購，商品將自 12 月 1 日起陸續出貨；後續還將推出「皮卡丘彩繪機 CI 」其他商品，預計明年上半年與大家見面。