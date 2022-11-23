國際網通領導品牌EDIMAX訊舟科技（3047）再傳捷報，除獲2023「第31屆台灣精品獎」肯定，以「AI智能開放式設計平台解決方案」及「4K 超高清多媒體影音服務器暨無線分享設備」勇奪兩項大獎外，也以歷年獲獎產品數達50件的成績，再獲「台灣精品成就獎」表揚。

「台灣精品」素有產業界奧斯卡的美譽，是台灣產業最高品質及優質形象的代表，歷經3個月百餘位專家嚴選，第31屆台灣精品獎計有547家廠商、1,109件產品報名參加，EDIMAX的二項產品從上千件產品中脫穎而出。

因應AIoT巿場需求，近幾年EDIMAX在AI智能及演算法相關投入的研發表現卓越，獲獎的「AI智能開放式設計平台解決方案」是針對安防產業和物聯網領域的邊緣運算需求而衍生的開放平台，內置3TOPS可加速神經網絡處理器，透過軟體開源（OSS）允許使用者修改以及以任何目的向任何人分發該軟體，實現具有邊緣AI能力的電腦設備普及化讓AI無處不在的願景。因應應用需求提供雙工音源介面、數位與類比影像輸入介面和使用者自訂數位輸出連動介面，並提供強大的Toolchain讓使用者能輕易的使用主流的CNN架構開發自行定義的AI模型， 透過ONNX開放神經網路交換格式進行優化，讓不同標準的深度學習模型可以互相轉換和快速實現於開發平台內，加快AI人工智慧的應用面及發展。

近年串流影音（OTT）產業迅速成長，娛樂的主控權由電視等外力影響移轉至使用者的行動裝置。為滿足行動裝置彈性投影的便利性，EDIMAX「4K超高清多媒體影音服務器暨無線基地台」也應運而生，鎖定商用巿場為目標客群，如飯店或渡假中心為其出門在外的客人提供行動裝置無線投影到電視上的服務及無線上網連線服務，即便是付費的線上影音（如Netflix, Spotify, YouTube，Amazon prime video, DAZN等）也沒問題，僅需使用自己的行動裝置（如手機或平板）將影音視訊即時投遞於螢幕上，無資安問題，高相容性支援多系統（Mac, Windows, iOS, Android）行動裝置，產品具備超高速無線基地台功能，EDIMAX高度技術整合和深度理解使用者需求，讓飯店業者提供更優質的服務滿足客戶影音娛樂投影及無線連線的需求，維持商業空間和房間簡潔舒適，降低安裝和多設備維護的成本。