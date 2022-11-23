蔡其昌強調，蔡總統很憂心，希望選出一個有行動力、有效率、有執行力的新市長，因為希望台中好所以來為蔡其昌站台，這是最重要的原因。(陳世宗攝)

九合一最後決戰72小時 蔡其昌：按既定計畫持續走下去

九合一選舉最後決戰72小時！各候選人卯足勁展開最後衝刺。媒體今天詢問民進黨台中市長候選人蔡其昌，最後3天有何策略？蔡英文總統接連到白中站台，有什麼看法？蔡其昌說，會按照既定計畫持續走下去；蔡總統希望台中選出一個有行動力、有效率、有執行力的新市長，所以來為蔡其昌站台，這是最重要的原因。

媒體今天詢問蔡其昌，選舉剩下最後三天，有什麼策略？蔡其昌表示，自己已經講過很多次，會按照既定的計畫持續走下去，這不是一天兩天的事情，自己已經講了將近1000場的演講，走遍台中的每個市場、到大街小巷握遍每個選民的手，這要花好幾個月才做的到，蔡其昌努力把這樣的目標、艱鉅的任務在11月26日一定會把它做完。

媒體詢問蔡其昌，蔡英文總統再度前來站台，有什麼看法？蔡其昌說，中央很憂心，因為中央執政不分黨派，都希望每一個縣市好，也核給台中市非常多的經費，中科二期400多億、會展中心40幾億，這些都是中央要幫忙台中市發展，但速度非常的緩慢，中央要幫助地方，但地方卻沒有執行能力，台中市也完全動不了。

蔡其昌強調，所以蔡總統很憂心，希望選出一個有行動力、有效率、有執行力的新市長，因為希望台中好所以來為蔡其昌站台，這是最重要的原因。