路透社引述消息人士報導，鴻海(2317)富士康鄭州園區發生的員工大規模抗爭活動，目前已獲得控制，公司表示將持續與參與較小規模抗議活動的員工持續溝通。富士康鄭州園區為鴻海組裝生產蘋果iPhone的主要廠區。

鴻海股價近期於100～102元區間震盪，今（24）日持平開出後於平盤上下微幅震盪，早盤小跌0.5％、最高上漲0.5％至101元。三大法人16日以來持續偏空操作，本周迄今合計賣超達2萬5913張。

路透社日前引述社群網站的上傳影音內容指出，富士康鄭州廠區日前爆發員工抗爭，有數百名工人參與抗議，有員工抱怨供應伙食不佳，也有員工抱怨未領到工廠承諾發出的獎金，另對新進員工與曾確診者混住產生疑慮等，部分工人砸毀監控鏡頭和窗戶。

鴻海對此於23日傍晚發表聲明，表示自22日晚間起，鄭州園區部分新進同仁因對工作津貼認知疑慮提出訴求，公司強調對於津貼一向按合約內容履行，並會持續向相關同仁溝通說明。對於暴力行為，公司會持續跟員工以及政府做好溝通，避免類似事件再次發生。

對於網傳近期鄭州園區宿舍安排新進員工與曾確診的同仁混住，鴻海特別澄清並無此事。鴻海強調，宿舍在新進同仁入住前都經過特別環境消毒，且經過政府驗收核可後才能安排新進員工入住，並沒有與既有員工混住情形。