上周，對富士康鄭州廠而言是個多秋之周，先是新員工因不滿薪資結構，所挑起的大規模激烈抗議活動，接著又有大批員工拿著富士康提供的返鄉費離廠。為了安撫留下的勞工以及加速恢復iPhone產能，公司又祭出不算少的獎勵金分紅措施等。針對上述事件，路透社也報導幾位來自歐洲不同國家的專家看法。

瑞典銀行旗下企業永續與公司治理單位Swedbank Robur認為，從富士康鄭州廠的工作場所、安全性以及整體福利各種層面來看，富士康生產設備內所發生的事件，讓人憂心且高度不樂見。

Swedbank Robur表示，在這段不平靜時期內，蘋果應該加強與富士康管理層級對話。若可以的話也要找中國大陸當局溝通，以強烈的措辭說明自己對員工權利的公司政策期望值，以及找尋穩定情勢的解決之道。

此外，富士康要遵循中國大陸對於抗疫封鎖相關規定。重要的是，公司以尊重人權方式執行這些命令時，就不會逾越政府的要求，乃至於發生不必要過於嚴苛的舉措。

芬蘭資產管理業者Nordea指出，富士康鄭州廠的情況令人擔憂。已注意到身為蘋果代工廠其中一員富士康，所處的角色是如何。所以，第一步已聯絡蘋果來了解管理層的看法以及接下來發展情況，還有將如何因應之。

德國投資公司Union Investment認為，藉由此事件也顯示供應鏈當中，勞動基準的重要性。預期這個是主要大客戶之一的蘋果，會重新主張在富士康的影響力。其實據了解，富士康的勞動基準近年來已著實改進不少，故跟其它在中國大陸也設廠的企業相比，富士康已經好很多。不過，就國際其它條件來看，還是有改良的必要。

在全球包括歐美、澳洲等各地都有據點的非營利企業責任組織SumOfUs指出，無論就消費者市場以及主要製造業地點來說，蘋果都極度依賴中國大陸，這一點是充滿極大風險的。