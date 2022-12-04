土耳其的拜卡公司( Baykar)不久前推出「紅蘋果」無人機(Kizilelma)，正在進行地面測試。最新一段影片顯示，它離地飛行了幾秒鐘，這比它原本預定的首飛時間要早了。

拜卡公司稱，紅蘋果是一種無人戰鬥機，具有空戰功能，也能停降航空母艦，因此它的氣動外型更就接近戰鬥機。它採用雙三角翼耦合前翼，加上一對V垂尾兼水平尾，總體造型容易聯想到中國大陸的殲20，被部分軍事迷笑稱為「土製殲20」

最近拜卡公司的宣傳影片揭露紅蘋果戰鬥機無人機首次飛行，無人機在測試中心的跑道上空滑行，然後機首抬起，隨後機輪也離地，有一些左右搖晃，但並不嚴重，隨後又落回跑道。儘管飛行時間很短，距離也很低，但它確實是離開地面了。

拜卡公司首席執行長拜拉克塔爾(Selçuk Bayraktar)在去年表示：「紅蘋果將在2023年試飛」。不過在今年9月，他說「一切很順利，可能年底就能試飛。」如今看來，顯然是進度超前了。

如果這是一時意外，在沒有心裡準備的情況下起飛，那麼測試團隊可能會慶幸它的首次飛行還算平穩，避免了一場尷尬且代價高昂的事故。近 50 年前， F-16的原型機YF-16，曾經遇到一起毫無準備的試飛，結果造成飛機的部分受損。

1974 年 1 月 20 日，YF-16進行地面高速滑行測試，也就是俗稱的「試滑行」，然而飛行員歐斯瑞奇(Phil Oestricher)還不熟悉電傳飛控系統，略為對操作桿拖壓，結果造成戰機明顯的左右晃動，導致翼梢刮擦地面，為避免進一步的損傷，歐斯瑞奇選擇拉升機首離地起飛，就這樣實現了F-16的歷史性首飛，6分鐘再飛返跑道，所幸損傷不嚴重，YF-16完成修復後，在同年2月2日完成了計畫中的正式飛行。