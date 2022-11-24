台股今（24）日在技術面出現兩利多，一是月線即將穿過季線，即月線與季線黃金交叉，以及季線將落底翻揚，技術面偏多、選前政策偏多、國際股市跌深反彈，多重利多於一身，台股連三漲，早盤登上14,700點。

台股於11月11日直接跳空站上季線，接下來經過六天挑戰，也在本周二成功挑戰半年線，就技術面來看，半年線本身不具有重要指標意義，而季線何時才能由下彎轉為上揚才是多頭重要指標。

首先，台股今天出現月線即將突破季線，近日月線一路以每天約90點的陡角上揚，今天月線約在13,810點，季線在13,815點，月線與季線出現黃金交叉，代表著短期的平均買進價格大於長期平均價格，意味短期買方的力道較大，市場上大多數人獲利，市場較容易走出多頭格局勢。

此外，今天台股季線下彎趨勢漸緩，市場預期，最快不排除下周就有機會由下彎轉為上揚，最慢也是12月初就可看到季線上揚，台股重展多頭走勢趨勢明顯。