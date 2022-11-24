康和證(6016)新世代理財平台「好康fun心投」繼推出「情境式選股」後，宣布再推出創新的「智能選股」功能，使用大數據分析設計的7大選股面向與68類選股功能，以全新功能介面免費提供如貴賓級理財與法人級選股服務，讓投資人輕鬆聰明選股。

康和證表示，七大選股包括「fun心選」、「籌碼選」、「技術選」、「大師選」、「排行選」、「突破選」、「條件選」等面向，並分為全部上市櫃與定期投資商品2大主題選股功能，以客戶需求出發解決選股痛點，明列出篩選標的條件公式及選股策略，快速提供投資標的。

康和證說明，「fun心選」可依穩健投資型與積極樂觀型2種風險概念自行篩選選股策略，如「大型雪球股」為搜尋總市值大於200億且現金殖利率逾6％的上市櫃個股，「盈餘成長股」為近一年EPS大於2元、近2年與近3年EPS均大於1元的篩選設定。

而「大師選」選股策略是依投資人熟悉的多位投資大師，以10類投概念選股邏輯為篩選條件。如「巴菲特收益型」設定為「股東權益報酬率與毛利率1年、3年平均皆大於15％，現金流量比率1年、3年平均大於105％、本益比小於20、股價淨值比小於2」等選股條件。

至於「籌碼選」與「技術選」可分為偏多與偏空型兩者皆可操作，設定篩選外資連續買賣超、外資賣轉買、三大主力買賣、均線、KD、布林線等30類選股功能，以籌碼流向與技術分析派常用指標作為選股依據，就算不懂技術分析指標參數如何設定，也可直接選股。

康和證表示，股市行情不易掌握，智能選股投資益顯重要，透過將複雜的數據資訊簡化成格式化介面投資指標，驅動數位投資服務不斷創新升級，盼能帶動年輕投資人及早理財，打造絕佳數位投資體驗，讓股票投資變簡單，找到最符合自己的選股方法投資。