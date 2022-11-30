疫情漸入尾聲，餐旅就業市場進入混沌整理階段，在海嘯中倒塌的餐飲業者犧牲掉的大量員工，四處謀生。這類非典型就業員工在整體就業市場中所佔的比率節節高升，並且這類工作與貧窮之間有著密切的關係，很多人只能投身於工作時間彈性，也沒有福利保障的低薪服務業部門中，而由於在此一部門工作的生產力及薪資水準都較低，受經濟景氣循環的衝擊較大，掉進貧窮循環的可能性也較大。技職教育中的學生社經背景相對弱勢跟上述的狀況相關，讓他們必須揹著學貸、扛著貧困，必然無法跨出輕快的步伐展開人生，就算有一張大學文憑，也毫無意義。致使許多人就選擇不再繼續升學了。

為求解決上述困境，景文科技大學整合南華高中及台北遠東大飯店三方之需求於今日(11／30)在台北遠東大飯店簽訂（產學相依、菁英培育聯盟）合作計畫，簽約儀式在南華高中何焱銘董事長見證下，由景文科技大學校長于第、南華高中校長莊惠安校長及台北遠東大飯店人力資源部汪選協理共同簽署。期待謀求一個作業模式讓學生在高中畢業前可以有計畫地既可培養專業技能、累積專業資歷、賺取生活費同時安排好大學的教育機會，延續專業耕耘，在國際知名品牌的機構中，迎接可以期待的穩定未來。

旅館產業為大型投資事業，非一般餐廳可以比擬，業者多為擁有多元產業之集團，本計畫選定香格里拉遠東大飯店，為與本校旅館系合作超過25年之知名五星級旅館，對於人才培育方面的觀念與投資相當健全，特別是人力資源部門的運作相當有經驗，針對本計畫之執行，願意投入相對之人力與資源，對於本計畫之順利運作扮演著關鍵性的角色。

合約計畫將於每學期開學固定在南華高中安排飯店招募說明會，說明企業文化、職缺內容與工作條件，建立學生人才資料庫後，同學可隨時依職缺申請入職。當入職之後飯店方會配合入職學生之課表排定休假、讓同學可以安心就學。旅館管理專業為全方位的管理與技能之整合學科，同學在高中加大學至少四年的Learning by Doing／Doing by learning 高效率學習模式與職場經驗，學成之後擁有大學文憑的同時，這一群厲害的學生已經是飯店中的資深正職員工甚或是基層幹部了。飯店方在勞基法的基礎之上提供學生優厚的工作環境與條件，試用期後、學生即晉身為飯店正式員工，可享有所有員工之權益。