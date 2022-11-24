菲律賓總統馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）主持的跨部會小組周四同意取消進口電動車關稅以刺激當地需求。馬可仕將發布行政令，把進口電動車關稅與其零件降至零、為期五年。目前這些關稅介於5％到30％。

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