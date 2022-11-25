板橋第一運動場周邊道路一時湧出大量人車。（王揚傑攝）

九合一選舉明天(26日)投票，公開造勢活動依法今晚10時前須結束，新北市長侯友宜選前之夜主辦方喊出超過8萬人到場，晚間10時活動結束前已有部分民眾陸續離場，活動正式結束後，民眾自律依序離開，10時10分已清空會場。

板橋第一運動場周邊瞬間湧出大量人潮與車流，所幸轄區海山警分局事前已在各路口編排交警、義交值勤疏導，故通行雖擁擠但仍屬順暢，晚間10時30分左右人潮與車流均已紓解，週邊道路交通恢復正常。