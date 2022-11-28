繼瑞銀證券看好智慧機相關半導體供應鏈可望重新拉貨，摩根士丹利證券最新指出，PC用半導體庫存持續去化，明年第二季就會恢復正常水位，族群中唯二看好譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269），給予「優於大盤」投資評等，半導體族群可望成地方大選後最吸睛族群。

摩根士丹利證券指出，雖然PC的終端需求還是相當掙扎，然必須注意，PC半導體相關個股的股價通常與庫存天數相關，基於本季的晶圓訂單削減，且可望延續到明年首季，大摩判斷，PC半導體自明年第一季起，庫存天數就會開始明顯下降，同時，通路庫存目前高於新冠疫情前平均值約16％，為健康水位。

譜瑞-KY、祥碩均曾貴為千金股一員，股價大幅回檔後，目前出現波段打底反彈跡象。值得注意的是，國際資金最近開始回補持股，過去五個交易日分別累計買超譜瑞-KY、祥碩各495張與220張。

摩根士丹利將譜瑞-KY列為PC半導體投資首選，認為第四季受iOS客戶季節性因素影響，營運會面臨下滑，但進入明年第一季後需求依然健康，也就是說，譜瑞-KY明年首季營收就會趨穩定。大摩建議旗下客戶，如遇股價拉回時都是加碼時機。摩根士丹利、瑞信證券對譜瑞-KY合理股價預期是825元與880元。

祥碩則獲同步獲得摩根士丹利、摩根大通證券正向看待後市，前者賦予818元股價預期，摩根大通給出的推測合理股價更高達1,000元，看好祥碩回歸千金地位。