證券交易所訂於11月30日召開有價證券上市審議委員會第769次會議，審議Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd. (永道射頻技術公司)(6863)申請股票上市案。
Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd.(永道射頻技術公司)主要業務為RFID電子標籤之研發、製造及銷售，負責人為何奕達，資本額為6億6060萬元，申請上市時淨值為37億7995萬8000元，2019年到2021年稅前盈餘分別為4億7914萬4000元、3億8850萬8000元、3億3208萬3000元，2022年前3季稅前盈餘為3億2914萬5000元，2019年到2021年每股盈餘分別為6.35元、5.08元、4.07元，今年前3季每股盈餘為4.03元。
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