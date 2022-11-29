大陸知名影視平台嗶哩嗶哩（簡稱B站）29日港股盤後公布，2022年第三季營收年增11.28％至人民幣（下同）57.94億元，優於市場預期的57.2億元，期內淨虧損則收窄至17.13億元（2021年同期淨虧損26.77億元）。展望未來，B站財報指出，基於目前市況，預計第四季營收將達到60億元至62億元，但上述初步估計均受到不同的不確定因素所影響（包括疫情）。

B站港股29日股價收漲13.59％至港幣108.6元，但半年來股價累計下跌37.51％。截至台北時間29日晚間7時47分，B站美股盤前上漲10.41％至13.9美元。

B站財務長樊欣在財報中指出，透過提高營運效率及控制開支，B站的毛利率和虧損均達到按季改善。第三季銷售和行銷費用占營業額的百分比下降至21％，而第二季為24％。B站第三季的非公認會計準則經調整淨虧損率也比第二季減少10個百分點。接下來，B站將繼續實施嚴格的成本控制措施，同時積極管理負債。