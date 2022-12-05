得益於大陸多地陸續鬆綁防疫限制，人民幣兌美元在岸價、離岸價延續強勁反彈勢頭，創下9月份來新高。離岸、在岸價5日早盤先後收復整數7大關，為9月下旬以來首次。隨後繼續走強，雙雙收復6.97元關口，日內分別漲約800點基本點和約500點基本點。

人民幣兌美元中間價5日報7.0384元，調升158個點。前一交易日中間價報7.0542元，人民幣在岸官價收報7.0380元，夜盤收報7.0500元。

人民幣兌美元匯率近幾日快速走高，從11月28日開始升值，離岸價僅用了五個交易日就從7.25附近收復7元關口。匯價狂飆，主要來自全國各地不斷優化調整疫情防控措施，涉及核酸檢測、出行、就醫等諸多方面，極大地提振了市場信心。同時，海外資本紛紛抄底中國資產，也帶動了人民幣需求增加。此外，隨著美國升息放緩預期升溫，美元指數高位回落，也成為人民幣反彈的重要推動力。

中信證券首席經濟學家明明認為，當前人民幣兌美元在岸價的低點或已確認，人民幣匯率短期內維持寬幅震盪行情的機率較高。長期而言，未來人民幣匯率估值表現，將逐步由大陸國內經濟穩健增長基本面主導。