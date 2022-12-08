中國大陸七日又再放寬疫檢標準，十一月已收復近三分之一今年貶幅失土的人民幣，兌美元匯價又重新升回六字頭，八日人民幣匯價在6.9751左右。不過，部分外銀卻認為，人民幣升值氣勢可能不會維持太久。

法國興業銀行表示，若人民幣升破6.95的話，表示或許有點升過頭了。瑞銀還是預測人民幣匯價，最晚在明年三月之前有機會貶回7.3，接近今年最低價位。ANZ銀行則預估，在與新冠病毒共存真正落實之前，未來幾個月人民幣兌一美元的匯價，應該會在6.8到7.2之間游走。

悲觀派認為，中國大陸若不再維持既有的清零政策，感覺上好像有助全球景氣回溫，但仔細想想，大陸人口眾多，加上居住環境密度又高，染疫人數反而可能會大增，經濟屆時搞不好還會出現衰退。

日本野村金融集團旗下的野村國際指出，鬆綁抗疫嚴格規定，然後重新開放是中國大陸要復甦的先決條件之一。不過，萬一新冠疫情又變嚴重，進而影響到經濟成長，明年出口可能遭到波及。所以，當地景氣反彈應該沒這麼快。

法國興業銀行表示，人民幣近期升值，基本上是反映解封後重新開放的消息。即將要出爐的經濟數據應該好看不到哪去，但這些數字大部分都不是即時的，已是過去的，故不太會影響人民幣此波反彈。

日前，摩根士丹利曾示警，以中國大陸目前的新冠疫苗接種率以及醫療資源來看，當地應該還無法很快就可全面開放。同樣地，瑞士銀行也不認為，中國大陸馬上就會門戶大開。

德國裕寶銀行（HVB）認為，中國大陸內需市場雖大，但還沒有大到具有推升經濟成長的力量，故要借助來自海外的需求推動，人民幣照理就不可以太強。英國巴克萊金融集團指出，倘若人民幣續強，進而影響到大陸出口業者的經營，人行應不會坐視不管可能會出手。