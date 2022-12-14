中國大陸上周暫停台灣加工類食品、水產品輸入，其中包含金門高粱酒，加上小三通遲遲不開，準金門縣長陳福海、準連江縣長王忠銘12日率團赴陸溝通，國民黨立委陳玉珍同行，因此讓行政院長蘇貞昌對小三通復航表示擔憂。近日就有一份最新的民調指出，對於兩岸重啟「小三通」，有70.2％民眾認為「非常贊成」，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》13日起進行網路民調，針對小三通因疫情停駛近三年，如今隨著國境解封、年節將至，重啟小三通的聲浪再起，台灣民眾對這件事情的看法，截至13日晚間11時30分，已有約11800人參與投票。對於「你是否贊成重啟小三通」，有54.5％的民眾認為「非常贊成」、有15.7％的民眾認為「還算贊成」、有9.2％的民眾認為「不太贊成」、有10.6％的民眾認為「非常不贊成」、有10.0％的民眾則認為「不知道／沒意見」。

該民調也調查了「你認為開放小三通會對台灣本土疫情造成影響嗎」，有13.3％的民眾「影響極大」、22.5%的民眾「有所影響」、33.7％的民眾「影響甚微」、20.6％的民眾「毫無影響」、9.9％的民眾則覺得「不知道／沒意見」。