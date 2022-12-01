眾所期盼的NISSAN X-TRAIL e-POWER即將抵台，為台灣市場首款搭載e-POWER動力車款，因應日本上市後，市場熱銷供不應求，裕日車(2227)積極爭取到首批600台配額，並預計於2023年1月10日展開預售活動，以滿足消費者期待。

NISSAN專注電驅技術75年，秉持「技術日產、智行未來」品牌內涵，開發出全新世代e-POWER動力系統，有「不用充電的電動車」美名，使用與電動車相同的鋰電池與馬達技術，並藉由燃油引擎發電，無需外部充電，即可實現100%純電驅動的駕馭體驗，能讓消費者享受電驅技術創造的強勁加速度、靜肅性與環保節淨的駕馭體驗，無需擔憂電動車里程焦慮。

眾所期盼的X-TRAIL e-POWER即將抵台，未來將進行線上行銷的銷售方式，為讓消費者搶先體驗e-POWER不用充電的電動車，裕日車(2227)自2022年12月1日起至2023年1月8日止，啟動「NISSAN e-POWER鑑賞家」線上行銷活動，展開首波線上會員招募，凡於活動期間付費1000元即可優先獲得第一手的e-POWER產品資訊，更可擁有優先賞車、試乘與下訂X-TRAIL e-POWER等合計10項獨享禮遇，優惠總價值達3.2萬元。

另外，為回饋NISSAN e-POWER鑑賞家們對裕日車的支持，凡於2023年2月28日前下訂X-TRAIL e-POWER可再特享鋰電池10年或20萬公里專屬保固，提供安心駕馭無後顧之憂的e-POWER用車體驗。

X-TRAIL e-POWER未來將進行線上行銷的銷售方式，配合NISSAN e-POWER首波線上會員招募活動，鑑賞家們將獨享於2022年12月16日、12月23日及2023年1月6日，參加「X-TRAIL e-POWER封館預賞會」禮遇，搶先鑑賞NISSAN X-TRAIL e-POWER不用充電的電動車，並可於封館預賞會現場優先下訂，成為首批車主，與X-TRAIL e-POWER一同展開新世代的電驅移動體驗，無需充電。