大陸股市個別發展，上證指數收跌9點，終止連漲3日。兩市成交合計縮減至人民幣（下同）8,645億元。總結本周，滬指累計漲1.76％，連漲5周。

香港信報報導，上證指數盤中最多漲5點或0.17％，最高至3,170點後轉跌，最多跌15點或0.49％，最低至3,149點，全日收報3,156點，跌9點或0.29％，成交額為3,663.19億元。

深成指反覆偏軟，最多漲48點或0.43％，最高至11,312點，最多跌57點或0.51％，最低至11,206點，全日收報11,219點，跌44點或0.39％，成交額為4,982.07億元。

滬深300指數報3,870點，跌23點或0.61％，創業板指數報2,383點，漲2點或0.09％。

各類股個別發展，船舶製造股跌逾2％，房地產、煤炭股跌逾1％，金融、有色金屬、水泥、生物製藥、電力、鋼鐵股偏軟，紡織機械股漲逾3％，食品股漲逾1％，石油、化工股靠穩。