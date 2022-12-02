美國聯準會（Fed）主席鮑爾放鴿和通膨顯露降溫跡象，引發美元大跌，激勵金價1日重返每盎司1,800美元大關，站上5個月高點，2日金價雖下滑，但周線仍朝著三周最大升幅的方向前進。

現貨金價1日勁升2％，報每盎司1,800.69美元，盤中一度觸及1,803.94美元，創下8月10日以來最高水準。

紐約2月期金1日收盤大漲3.1％，攀升至1,815.2美元，盤中最高來到1,818.25美元，創下6月30日以來最高紀錄。

本周迄今金價上漲約2.5％，將連續第二周收紅，正朝著三周以來最大周線升幅的方向前進。近期金價反彈力道強勁，現貨金價不到30天前只有1,616美元。金價繼11月大漲7％後，12月迄今攀升3％。

金拓（Kitco Metals）資深分析師威克夫（Jim Wyckoff）指出，日線圖顯示金價呈現上升趨勢，吸引技術性買盤。此外，鮑爾的鴿派言論支撐大宗商品市場，造成美元指數重挫，帶動金價勁揚。

鮑爾30日在演說表示，聯準會擬開始放緩升息步調，但他亦強調，控制通膨需要將利率維持在限制性水準一段時間。

鮑爾發出鴿派訊息後，期貨交易員押注聯準會12月升息2碼的機率攀升至91％。

在此同時，追蹤美元對六大對手貨幣表現的美元指數跌至近4個月低點，周線跌幅可能達1％。

印度券商Geojit金融服務公司商品研究部門主管Hareesh V指出，鮑爾發表談話後美元大幅修正，提高黃金吸引力。1,805美元成為新的阻力點，衝破該關卡可望迎來新一波漲勢。