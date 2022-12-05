美股上週五收盤漲跌互見，台股今(5)日陷入震盪，早盤約小漲30點，在萬五附近震盪。

台積電小拉0.5元至493元，聯電漲0.4%拚收復46元，鴻海漲1.5元至107元。貨櫃三雄表現弱勢在平盤下震盪。

道瓊工業指數終場上漲34.87點，或0.10%，收在34429.88點，標準普爾500指數下跌4.87點，或0.12%，收在4071.70點。以科技股為主的那斯達克指數下跌20.95點，或0.18%，收在11461.50點，費城半導體指數下跌33.460點，或1.19%，收2771.235點。