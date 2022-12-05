金管會主委黃天牧今日到財政委員會接受質詢，許多立委關切銀行炒房問題，甚至檢查局查到銀行協助炒房已久，金管會尚未開罰，銀行局長莊琇媛表示，還要一些時間，目標明年第1季。

炒房團以自動櫃員機(ATM)存現金幫多戶房貸戶繳息，「藏身ATM後」以躲金流查緝，多位立委包含林楚茵、張其祿、高嘉瑜等關心銀行協助炒房團以及金管會要求銀行對於ATM的防範機制是否過嚴。

高嘉瑜表示，金管會檢查到不只一家金融機構協助炒房，並且2020年底到2021年3月就已經查到第一波，到現在沒有任何開罰的動作。

金管會主委黃天牧表示，要請銀行表示意見，銀行也有其說法，也是必須的流程。

銀行局長莊秀媛表示，通案批次檢查，要請銀行表示意見需要一點時間。高嘉瑜表示，銀行局到現在還不開罰，檢查局查出缺失，被外界質疑是「打假球」，到底多少時間要開罰？炒房團就是把銀行當後盾才有恃無恐。

莊秀媛表示，查到是之前的缺失，開罰以明年第一季為目標。