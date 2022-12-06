澳洲央行周二上調利率，來到近10年新高水準，並重申了有需要更多加息的預測，從短期內尋求喘息的市場看來略顯鷹派。

澳洲央行(RBA)周二將現金利率上調25基點(1碼)，利率來到3.1%，為近期以來連續第8次升息。自5月以來，央行累計已經升息了300基點(12碼)。

路透調查的所有經濟學家皆預測，澳洲央行將升息25基點，並為連續第3次的溫和升息。

央行行長Philip Lowe提出了與近幾個月類似的聲明，稱央行預計未來一段期間會繼續升息，而這是沒有預先設定的路徑。

「未來升息的規模和時機，將取決於即將公布的數據資料以及央行對通膨和勞動力市場前景的評估」。

部分經濟學家冀望澳洲央行在這一次會議中，能夠調整其前瞻指引。一位央行高級官員曾在11月說，央行距離暫停升息的時間更近了。

升息政策宣布之後，澳元上升至0.6735美元，反映出市場認為，此一決定的鴿派論調，是稍微低於市場預期。