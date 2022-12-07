全球氮化鎵（GaN）功率場效應管和IC廠宜普電源轉換公司（EPC）與晶圓代工廠世界(5347) 共同宣布簽訂未來數年的8吋氮化鎵功率元件量產合作協議，EPC將採用世界先進高品質製造能力來提升高性能氮化鎵電晶體和IC產能，8吋氮化鎵功率元件預計明年初邁入量產。

世界先進指出，公司的生產基地已通過IATF 16949全球汽車產業品質管理系統認證，其產能可滿足未來數據中心、電動車、太陽能逆變器（變流器）、機器人和航太系統對氮化鎵功率元件的快速成長需求。

EPC執行長暨聯合創始人Alex Lidow表示，具備卓越性能的EPC氮化鎵元件易於使用、體積超小、具有非常高的可靠性和性價比。很高興與世界先進合作，利用先進且可靠的氮化鎵晶片製程技術平台來提升產能，滿足客戶對氮化鎵元件不斷成長的需求。

世界先進營運長尉濟時表示，公司領先的特殊積體電路製造專業結合EPC公司氮化鎵功率元件的卓越設計和元件性能係數（FOM），進一步提升高速運算和電動車應用能源效率。很高興與EPC合作，為新市場和應用帶來新世代氮化鎵功率元件，為環境永續作出貢獻。