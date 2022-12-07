印度央行周三（7日）宣布升息以對抗居高不下的通膨，此為連續5次上調利率。該央行總裁Shaktikanta Das表示，貨幣政策委員會決議將基準附買回利率調高35個基點至6.25％。

此結果與市場預期大致相符。《華爾街日報》調查7位經濟學家看法，5位預料央行升息35個基點，另兩位預料升息25個基點。

印度10月消費者物價指數達6.77％，遠高於印度央行的通膨目標2至6％。