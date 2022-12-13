消息面：

1.巴哈馬檢察總長辦公室稍早前宣布，已經逮捕在美國申請破產保護的加密貨幣交易平台FTX創始人弗里德（Sam Bankman-Fried,SBF）。巴哈馬當局並表示，美方已經對弗里德提起刑事指控，在收到官方通知後，巴哈馬便展開緝捕工作，未來弗里德可能被引渡回美國。

2.彭博援引消息人士報導，日本與荷蘭原則上已同意配合美國一起擴大對中國的半導體出口禁令，這項決定可能在未來幾周宣布，兩國至少將採納部分美國10月對中國祭出的大規模限制措施，包括禁止向中國出售能製造14奈米或更先進晶片的設備。報導指出，在美國政府下令禁止國內半導體設備廠應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）和科磊（KLA）向中國出貨後，日本東京威力科創（Tokyo Electron）和荷蘭艾司摩爾（ASML）便成為美方能否成功封鎖中國先進晶片製造能力的關鍵所在。美國、日本與荷蘭三國結盟將幾乎完全阻斷中國購買先進晶片製造設備的途徑。

3.紐約聯準銀行公布消費者預期調查報告，美國消費者對未來一年的通膨預測為5.2%，較10月下滑0.7個百分點，並創下2021年8月來新低。消費者對未來3年的通膨率預測從3.1%下滑至3%，對未來5年的通膨率預測從2.4%降至2.3%。

4.美國財政部公布11月財政赤字擴大30%或570億美元，達到2490億元，創下歷來同期最高的財政赤字。11月收入下滑10%，為2520億美元，支出增加6%，為5010億美元。

5.摩根大通出具報告指出，如果周二公布的美國11月消費者物價指數（CPI）年漲幅只有6.9%，低於市場預期的7.3%，標普500指數便可望反彈漲8%～10%，而與10月觸及的低點相比則漲20%，也就是結束了長達12個月的熊市。但小摩認為，發生這個情況的可能性只有5%，比較有可能的是CPI年漲7.2%，而標普500指數反彈漲2%～3%。如果CPI年通膨率達到7.7%，那麼標普指數估將下跌多達5.5%。

6.聯準會料將在本周再度升息，美國10年期公債殖利率由跌轉升，尾盤漲4.4個基點，報3.613%。30年國息漲2.9個基點，報3.579%。對利率動向較敏感的2年期債息漲5.8個基點，報4.388%。美元指數大致持平，報105.1。

7.獲利了結賣壓湧現，周一紐約期金收跌1%或18.4美元，報每盎司1792.3美元，失守1800美元關卡，盤中一度跌至1789美元，創下12月7日以來新低。

8.跌深反彈，再加上美加輸油管道Keystone尚未恢復運作引發供應疑慮，周一美國期油漲2.15美元或3.03%，收在每桶73.17美元。布蘭特期油漲1.89美元或2.5%，收在每桶77.99美元。市場觀望美國通膨數據和聯準會決議，使油價漲幅受抑。