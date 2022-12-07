光寶科（2301）公告讓與其影像事業部予立訊集團，法人指出，光寶科距離轉型完成更近一步，聚焦於長期成長動能之展望，給予「買進」投資評等，推測合理股價80元。

法人指出，影像事業部為印表機、多功能事務機（MFP）EMS業務，占去年營收5％、約80億～90億元，長期動能平平，營業利益率則約在公司平均水準。此處分符合光寶科營運方向，即淡出不符長期規畫的業務與投資，以便將更多資源分配於長期成長動能。

光寶科重申明年雲端運算及汽車電子將成長20％以上，其中，車用營收將因電動車充電樁成長，營收占比有望挑戰10％。投顧研究機構維持對光寶科長期成長動能的樂觀展望，考量光寶科具備趨勢性題材之業務比重逐漸攀升，重申目前10倍本益比之評價不高，建議旗下投資人把握股價逢回加碼。

然要留意，即使長期成長動能（雲端電源、光耦合器與汽車電子）帶來強韌營收，但光寶科11月營收僅148億元，主因消費性產品需求疲弱，管理層對第四季營收轉趨保守，為短期變數。