台股前5大權值股走低，盤中並跌破月線支撐，指數震盪收低，終場以14553.04點作收，下跌76.97點，跌幅0.53％，成交金額1817.95億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，財政部公布11月進出口，出口今年首見雙位數衰退、年減13.1％，創7年來最大降幅。預期12月出口值將落在358億美元至374億美元之間，預估將年減12％至年減8％，12月將續黑，整體第4季負成長將成為定局，且衰退情形會比主計總處預估年減3.9％還要大，達到年減7％程度，將會是過去兩年半、10季以來的首見現象；無獨有偶，大陸11月進出口衰退幅度擴大，且遠遜市場預期。隨著2023年全球需求走弱，未來一段時間出口將進一步萎縮，顯示近期經濟基本面正持續衰退中。

技術面方面，大盤周二長黑跌破5日均線支撐後，日K線連續3天收黑，且今天收盤月線失守，短期均線全面跌破，由於月線在本波反彈過程中均未遭到回測，因此，月線失守，指數若無法在短期間反彈至月線之上，短線整理時間將拉長。

而美元指數近期轉強，亞幣出現漲多回檔，台幣近期升值趨勢暫歇，不利資金行情推升。法人態度上，外資期貨未平倉多單出現增加，但現貨市場受到美股回檔出現減碼，本土投信在集中市場持續加碼，政府基金近期趁反彈出現加碼，整體法人呈現土洋對作，不過由於外資主導大盤，若外資續賣，加上台幣升值走勢暫歇以及月線支撐跌破下，台股持續面臨整理。