不少人認為，生病就只能喝水或運動飲料，但其實還有別種選擇。營養師近日分享，生病確實要多喝水，尤其伴隨出汗或發燒症狀，可防止脫水狀況，不過除了補充水分外，還可喝含維生素C的果汁、無咖啡因茶飲、蜂蜜水、雞湯，有助於身體更快速恢復。

李婉萍營養師在個人網站提到，生病時可喝高維生素C的果汁，有助縮短感冒持續時間和嚴重程度，在開水內滴幾滴新鮮檸檬汁、柳橙汁，也可使用油甘鮮果粉泡水喝，若選擇發泡錠，要注意過量問題，一個人每日維他命C建議攝取最高為2000毫克，曾有患者喝太多檸檬汁，不僅感冒沒好，還引起胃潰瘍復發。

第二種為「無咖啡因茶飲」，身體康復前應避免喝含酒精、咖啡因或高糖量飲品，以免導致脫水，建議選擇不含咖啡因的茶類，例如洋甘菊、薄荷、玫瑰花等花草茶，不過平時若有喝咖啡習慣，擔心沒喝反而會引發頭痛，仍可適量飲用，但因咖啡有利尿效果，民眾喝完後，一定要額外多補充水分，以免造成身體缺水。

第三種是「蜂蜜水」，有改善咳嗽和睡眠的作用，特別是針對兒童上呼吸道感染，需注意的是，未滿1歲嬰兒不能吃蜂蜜，因為他們免疫系統和腸道菌叢尚未發育完全。最後是「雞湯」，感冒身體不適，容易出現食慾不佳，營養若不夠，恢復力就會越差，可以利用雞肉和新鮮蔬菜煮湯，獲取身體所需熱量，也能補充蛋白質、維生素和礦物質，增強免疫力。

另外不少人生病時，會選擇喝運動飲料，但感冒其實並非一定要喝這類飲品，不過出現胃口不佳、吃不下的狀況時，確實能喝運動飲料攝取糖分，有助於補給熱量，但不可以當水喝，適量喝即可，當感冒合併拉肚子，喝運動飲料應加水稀釋，以免加重腹瀉。