許多人對於生活感到疑惑、無助時，都會找老師算塔羅牌幫助自己釐清思緒。不過一位女網友表示，某天半夜她在線上算塔羅牌時，沒想到算命老師竟然直接睡著。事後她和老師協議退還一半費用，老師卻只願退2百元，還辯稱自己是因為感冒流鼻水、吃藥會嗜睡，還說「我生病了，我可以公告我的就醫證明」，貼文一出引發熱議。

女網友分享對話。（翻攝自爆怨公社臉書）

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文分享對話。老師在算命當天半夜23時15分時突然中斷對話，直到隔天凌晨2時45分才終於驚醒。雖然老師說要補送財運占卜，不過體驗不佳的原PO決定作罷，希望退還一半費用。老師則回應因為只剩最後一項沒算，只能退2百元，另外還將加入黑名單，並在社群軟體公告此事，告知其他人自己的退費標準。原PO坦言，老師若是如此，自己也會公告睡著一事。最後老師辯稱，「我生病了，我可以公告我的就醫證明，我吃感冒流鼻水的藥會嗜睡」。

算命老師辯稱自己會睡著是因為吃感冒藥嗜睡。（翻攝自爆怨公社臉書）

原PO無奈的感嘆，「第一次遇到算塔羅算到睡著」，且老師的題目經過設計，只是想用一些心理學的技巧讓她掉進陷阱，但原PO並沒有上當、也沒了解到自己想知道的事情，最後退錢也沒退成功，老師還說要公告她的行為，讓原PO直呼「現在有問題的人真多」。

對此，許多人紛紛回應，「求公佈名稱，惱羞超好笑」、「算到睡著還理直氣壯，那個態度是怎麼回事」、「在睡夢中算塔羅，高招啊～」、「哈哈哈哈哈太好笑了，真的奇葩」。